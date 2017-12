Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saber não chega

Tantas vezes, um cêntimo é o fator decisivo para uma compra.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Conhecimento é poder. Será? Nem sempre. As pessoas não atuam apenas conforme ao que sabem. Atuam conforme ao que acreditam, aos seus hábitos e disposição do momento.



Quantas vezes quando decidimos comprar um livro, um determinado CD ou uma camisola o facto decisivo não foi o preço acabar em 99 cêntimos? Outros artigos, iguais ou mesmo melhores, ficaram para trás; custavam mais 1 cêntimo, 10 euros, por exemplo em vez de 9,99. Para todos os efeitos 1 cêntimo não pesa nas compras e as pessoas sabem-no, mas não adianta, continuam a escolher a compra dos... 99 cêntimos.



Habituamo-nos a optar por 1 cêntimo menos. Pode ser uma questão de princípio: escolher sempre o mais barato. É um hábito que nem o conhecimento derruba. Neste como noutros casos, saber não chega.