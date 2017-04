Salários em perda

A par da aposta continuada na educação, é absolutamente crítico recuperar essa capacidade de regular a economia, agora já não certamente a nível nacional mas na esfera global. Não é possível esperar que as pessoas apoiem a abertura económica e a integração política sem garantias de coesão social e sem um horizonte de futuro.Se a resposta do protecionismo e do nacionalismo já provou ser caminho para o desastre, também não nos podemos desistir de uma geração inteira e de políticas que garantam coesão social e uma maior justiça na redistribuição dos rendimentos. É essa atitude de arrogância em relação a quem fica para trás que explica fenómenos como o Brexit, Trump ou Marine Le Pen.A cirúrgica intervenção militar dos EUA na Síria permite-nos constatar dois factos e retirar três conclusões fundamentais. O primeiro facto é que depois do sucedido em 2013 Assad continua a usar armas químicas contra civis.Em segundo, parece evidente que se tratou de um ataque limitado, circunscrito a uma base aérea, que aliás se mantém operacional. Quanto às conclusões, parece evidente que o ataque foi da maior utilidade para Trump na frente interna. O confronto com a Rússia, através do regime de Assad, aliviou a pressão da investigação do congresso às suas ligações a Putin.O ataque permitiu-lhe ainda uma reconciliação com os aliados tradicionais europeus, que expressaram compreensão pela iniciativa, depois de um início de mandato marcado pelo espetro do isolacionismo. Finalmente, parecem-me apesar de tudo precipitadas as notícias acerca da viragem estratégica dos Estados Unidos em relação à crise Síria. O aviso prévio do ataque e a visita do Secretário de Estado ao Kremlin indicam que para os americanos a Rússia continua a ter a primazia na resolução da crise Síria.Uma longa aspiração dos lisboetas, a utilização pelas coletividades desportivas e culturais dos pavilhões desportivos das escolas públicas, vê hoje a luz do dia.O acordo, assinado entre a autarquia e o Ministério da Educação, prevê ainda o envolvimento da Câmara Municipal de Lisboa no reforço da manutenção das áreas ao ar livre dos estabelecimentos de ensino público.Viana do Castelo é por estes dias a capital da fotografia, com várias exposições em simultâneo. Foi lá anunciado o prémio Estação Imagem, atribuído este ano ao fotojornalista João Pina pelo seu trabalho sobre os efeitos do Mundial e dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.A prestigiada revista britânica Songlines nomeou o fadista Ricardo Ribeiro para o Prémio Melhor Artista do Ano, pelo seu álbum ‘Hoje é Assim, Amanhã Não Sei’. Trata-se de uma publicação especializada em músicas do mundo que não hesita em considerá-lo ‘a rising star of fado’.A Cornucópia encerrou, mas felizmente ficámos agora a saber que o valioso espólio da histórica companhia teatral e do seu fundador, o encenador Luís Miguel Cintra, vai ficar a cargo do Museu do Teatro e da Dança, situado no magnífico Palácio do Monteiro-Mor, no Lumiar.