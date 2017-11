Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salários esmagados

O peso dos salários na riqueza gerada no País é cada vez mais baixo.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

A atividade económica está a registar um bom momento e o desemprego baixou para níveis anteriores ao resgate da troika. São boas notícias, mas apesar desta evolução há um fator preocupaste que persiste: a base salarial está mais degradada.



O peso dos salários no PIB é cada vez mais baixo. Há hoje jovens qualificados, com cursos em boas escolas, que aceitam empregos com ordenados inferiores ao que os seus pais pagam às empregadas domésticas.



E antes dos salários baixos ainda há os falsos estágios não remunerados, ou as experiências de voluntariado sem pagamento, como a que se sujeitaram centenas de jovens na Web Summit em Lisboa, que trabalharam de borla, para poderem colocar no currículo que participaram no evento.



Nenhuma sociedade progride sem distribuição justa e equitativa dos salários.