Alguns agentes desportivos (dirigentes incluídos) parecem bombeiros pirómanos. Primeiro, ateiam incêndios com um discurso intolerante e inflamado. Depois, queixam-se por ninguém garantir a segurança e culpabilizam a polícia ou o legislador pelos incidentes. Entretanto, a justiça desportiva vai aplicando sanções risíveis destituídas de qualquer eficácia preventiva.A joelhada certeira desferida por um jogador transfigurado em lutador de ‘vale-tudo’ contra um árbitro indefeso não foi a principal tragédia doméstica recente. O quádruplo homicídio de Barcelos e a explosão na fábrica pirotécnica de Lamego, que tirou a vida a oito pessoas, ocupam o pódio das desgraças nacionais. Mas a violência desportiva não pode ser menosprezada.Os agentes do futebol – dirigentes, atletas, árbitros e adeptos - devem fazer um exame de consciência e adotar medidas e pequenos gestos em benefício da segurança. Será necessário as ‘claques’ chamarem filho da p… ao guarda-redes adversário quando executa um pontapé de baliza? É impossível sentar lado a lado os presidentes dos grandes clubes para assistirem aos jogos?Isto não vai lá só com pedagogia. É preciso aplicar sanções desportivas severas e não multas ridículas de centenas de euros a quem ganha largas dezenas ou centenas de milhares. O problema não é de policiamento ou de leis da República. Com interdição de estádios, jogos à porta fechada e proibição de participar em competições, os níveis de reincidência baixam.A tragédia de Heysel, em que morreram 39 adeptos durante um jogo entre Juventus e Liverpool para a Taça dos Campeões Europeus, não pode ser esquecida. A proibição de as equipas inglesas participarem em competições europeias durante cinco anos foi uma resposta adequada. Mas não vale a pena esperar por mais uma desgraça destas proporções. Salvemos o futebol!