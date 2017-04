Hoje é dia especial. Não vou escrever sobre aquilo que penso. Escreverei sobre aquilo que sinto. Neste jornal, ao longo de mais de uma década, passaram pelos meus dedos sinais de tempos de mágoa, de crime, de sofrimento. Centenas de crónicas esventrando as razões do mal, os motivos da morte, da violência desnecessária, indagando caminhos por onde não passe a infelicidade, saraivando à paulada a hipocrisia do Poder que promete fazer e não faz, que protege e encobre os injustos e abandona à sua sorte os mais frágeis, os mais desvalidos, os mais indefesos. É raro sentir prazer quando termino a maioria das minhas crónicas. Os temas por onde me intrometo deixam sempre um restolho de amargura e, tantas vezes, a sensação ácida de batalhar contra moinhos de vento. Fica sempre o desencanto de não viver a loucura de D. Quixote.As palavras, num jornal, são como as gotas de água de um rio. Estão ali e, no instante seguinte, já estão longe da memória, efémeras, tão transitórias que, tempos depois, se esvaem em todos os mares do esquecimento.Hoje, sobretudo hoje, não quero escrever sobre inquietações, martírios e crimes. É dia de celebrar a vitória da Vida sobre a Morte, é o dia em que se ressuscita ou se renasce para o futuro. Hoje é Domingo de Páscoa. O Domingo libertador, da festa da Eternidade, da festa equinocial, da festa da primavera.Hoje é o dia em que desponta, e celebramos, a Esperança. Talvez por isso precise desta crónica serena e afetuosa. Que diga aos leitores do CM que lhes desejo uma Santa Páscoa! Que a Esperança habite nos nossos corações, na alma dos nossos filhos, no sorriso dos netos, com força para todos os combates que nos ameaçam com tantos apocalipses. Que o dia que celebramos seja um farol, a descoberta de um trilho mais doce, longe do sofrimento da Paixão, da redescoberta da Vida, da beleza do sol, do cheiro fresco das madrugadas e dos sonhos que nos habitam. Santa Páscoa!