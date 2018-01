Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana à solta

Rio vai ter alta hospitalar para aparecer no segundo debate?

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Quem venceu o debate entre Rui Rio e Santana Lopes? Pergunta errada. A pergunta certa é saber se Rio vai ter alta hospitalar para aparecer no segundo debate. O próprio, estendido no tapete, disse não ter gostado da experiência.



Compreende-se: perder toda a dentadura não é agradável. Mas o pior não foi a tareia. Foi a ingenuidade. Rio acreditava que bastava acenar com as 'trapalhadas' santanistas para calar o adversário. Em teoria, faz sentido: o passado de Santana é o calcanhar de Aquiles do homem. O problema é que o homem sabe disso e, com inusitada violência, relembrou ao mundo que Rio também fez parte desse passado.



No primeiro debate, Santana neutralizou o principal trunfo de Rui Rio. O que sobra? Para Rio, pouco. Para Santana, muito: livre como um passarinho, é hora de mostrar o talento para o espectáculo que o PSD sempre gostou de consumir e premiar.