Santos em casa

No ‘DN’ de dia 4, numa reportagem sobre turismo em Lisboa, vários presidentes de Juntas queixavam-se do alojamento local (AL).Dizia Carla Madeira, da Misericórdia: "Tenho muitos casos de residentes que moravam num prédio calmo e em que a maioria, senão a totalidade das frações, passou para AL, e as pessoas não conseguem descansar."No ‘Público’ de dia 8, numa notícia sobre Santos Populares, fica-se a saber que a JF da Misericórdia organiza um arraial que, durante 40 dias de balbúrdia, não deixa descansar os moradores, acabando estes por fugir de casa em Junho e Julho.Pelos vistos, sempre se expulsam pessoas das zonas históricas. Maldito turismo.