Sapatinhos sem prenda

Ou muito me engano, ou este ano haverá muitos sapatinhos sem prenda.

Por Paulo João Santos | 21.12.17

Recordo com saudade a tradição das prendas no sapatinho. Havia algo de mágico na noite de 24 para 25, uma ansiedade incontida, quase angustiante, à espera do presente que o Menino Jesus colocava nas botas de camurça ou nas velhinhas 'all star', arrumadas estrategicamente junto ao presépio.



Hoje dizem que é o Pai Natal que anda pelas chaminés a distribuir as prendas - mais requintadas e sofisticadas. O carro a pilhas, a pista de comboio, os legos ou a caixa de chocolates, que o dinheiro não abundava, foram substituídos por iPhones, consolas, drones e toda uma panóplia de lembranças de encher o olho, ainda que algumas de utilidade questionável.



Olhando 2017, confesso, contudo, que tenho dificuldade em visualizar o presente destinado a Ricardo Salgado, Vieira da Silva, José Sócrates, Paula Brito e Costa e tantos outros protagonistas do ano. Imagino a dor de cabeça e a azáfama que vai pela fábrica dos presentes, na tentativa de descobrir as prendas que nunca o foram. E se desviarmos os holofotes para o mundo da bola, o melhor é saltar o Natal e seguir diretamente para o réveillon.



