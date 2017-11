Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Saque para chapa gasta

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

A última vez que o preço da gasolina esteve tão caro em Portugal, o barril do petróleo custava mais de 110 dólares. Agora, a matéria-prima está cotada na casa dos 60 dólares e os automobilistas pagam uma brutalidade. A razão é o crescente peso dos impostos.



Em cada litro já paga 1 euro ao Fisco. Este dinheiro vai para o chapa ganha do Estado, que como sabemos vira logo chapa gasta. O problema é que nem este saque chega para as despesas crescentes. Quando o Governo compromete despesa é aos impostos que vai buscar o dinheiro.



Mais tarde ou mais cedo a política fácil da distribuição do dinheiro significa um aumento da brutal carga de impostos. Não há mesmo almoços grátis.