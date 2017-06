Faltam milhares de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde no SNS. A medida de execução orçamental do Estado para 2017 que obriga os hospitais e centros de saúde a cortar pelo menos 35% nos gastos com a contratação externa de médicos e enfermeiros vai aumentar a pressão num SNS onde os seus profissionais estão em estado de exaustão e sem as condições de trabalho para exercerem as suas competências em pleno. Uma vergonha nacional.Sem qualquer preocupação com os doentes e pessoas que trabalham diariamente, em condições difíceis, para manter o SNS acima da "linha de água". Para quando a solução adequada para corrigir as graves insuficiências que existem atualmente em capital humano, estruturas físicas, equipamentos, dispositivos, materiais e medicamentos? Será que o Ministério da Saúde ainda não entendeu que não é possível ter um SNS para todos os portugueses tendo nos seus quadros cerca de 27 000 médicos (sendo 9500 internos em formação)? Até quando se vai continuar a permitir a degradação do estado social?A Ordem dos Médicos não vai pactuar com este estado de desinvestimento do nosso maior fator de coesão social, o SNS. E vai defender os doentes no limite das suas competências.