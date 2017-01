O telemóvel tocou. "Luísa, precisava de saber uma coisa: eu estou nas fotos?" E eu: "Quais fotos?" "As da sauna…" Fez-se luz. A ‘TV Guia’ tinha publicado uma matéria sobre José Carlos Pereira, que estaria a ser ‘vítima’ de uma chantagem. Pelos vistos, ele e não só."Não, querido, que eu saiba não", respondi ao meu interlocutor que logo suspirou de alívio e começou o relato de como também tinha sido contactado por alguém que estaria no local, teria as ditas fotos e estava a ver se ganhava algum."Sabe o que lhe digo? Tem de começar a pensar por onde anda, para não aturar esses números nem ficar com o coração aos pulos", respondi. Ele concordou. Desliguei e pensei no Zeca, que vai ser pai sem saber bem como, a quem tudo acontece… Tudo menos crescer como ator. Volta, Zeca, já chega! O ‘Anjo Selvagem’ foi há 15 anos…