Se a regra é a exceção

Tal como nenhum pai deve assistir à morte de um filho, ninguém deveria assistir ao fim de um projeto que fundou e liderou durante quatro décadas. Mas Luís Miguel Cintra foi mais longe e decidiu que chegara a hora de fechar o Teatro da Cornucópia, para consternação geral de quem costuma assistir às peças, daqueles que nem se lembram da última vez que viram uma e de uns quantos que nunca vão ao teatro mas têm o hábito de se consternarem quando acaba algo cultural.Se a Cornucópia encerrar perde-se uma companhia histórica do teatro português, berço de muitos atores e cheia de coragem nas suas escolhas. No entanto, nem isso pode justificar o estatuto de exceção prometido por Marcelo Rebelo de Sousa perante a contrariada anuência do ministro Castro Mendes.A inegável importância da Cornucópia encontra paralelo na Barraca, na Comuna, no Novo Grupo - Teatro Aberto ou nos Artistas Unidos. E por aí adiante, saindo para o resto de Portugal, até a regra passar a ser a exceção.