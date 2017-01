A Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos está a ser uma desilusão. Sem a acutilância de uma Mariana Mortágua (BE) e com um João Galamba amarrado à estratégia socialista de defender os empréstimos concedidos no tempo de Sócrates, o único testemunho credível foi o do ex-ministro Campos e Cunha que disse que José Sócrates o pressionou para demitir a administração da CGD.Triste foi ouvir Santos Ferreira (ex-presidente da CGD e do Millennium/BCP) dizer que não se lembrava dos empréstimos de milhões concedidos numa Comissão de Crédito Alargado de que era presidente. Disse: "se eu soubesse o que sei hoje não teria aceite o convite para presidente da CGD". Melhor seria dizer: "se eu soubesse que os créditos ruinosos seriam descobertos nunca teria aceite".Se eu soubesse que o banco onde tenho as minhas poupanças servia para conceder empréstimos a amigos a mando de interesses políticos, também eu teria escolhido outra instituição de crédito. Mas a CGD não se esgota nos seus presidentes, nem no seu acionista. A história do banco público e os seus trabalhadores merecem mais respeito.