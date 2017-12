Se sabemos o que nos faz feliz

As actividades mais recompensadoras são mais intimidantes no início.

Passear ao pé do mar, ir ao cinema ou ao teatro, fazer desporto, tocar um instrumento musical, ler um bom livro são actividades que as pessoas gostam e que fazem bem ao corpo e à mente. Mas também ver televisão, um bom filme, uma série ou um programa favorito também são do agrado de muita gente; e às vezes, estar no sofá, mais para o deitado, a comer umas bolachinhas e uns chocolates... Mas já não faz tão bem; e as pessoas sabem-no. Mas se se sabe o que faz bem, porque tantas vezes é tão difícil fazê-lo?

Um estudo realizado pela Universidade de Claremont, nos EUA, examinou um grupo de 300 pessoas, entre os 30 e os 34 anos. Observou as suas actividades no dia-a-dia, o tempo que dedicavam às mais variadas tarefas profissionais e de lazer. Através de várias técnicas, os investigadores avaliaram também a satisfação que as pessoas obtinham em cada actividade.

A conclusão geral do estudo é esta: as actividades que exigem mais envolvimento mental ou físico, como a prática musical ou desportiva, tendem a gerar mais bem-estar e satisfação e a sua prática regular relaciona-se com a sensação de felicidade. E as pessoas têm noção disso; o que significa que algo parece não bater certo…

Apesar de as pessoas saberem do que gostam e o que devem fazer, a maioria delas continua a dedicar o seu tempo livre a actividades passivas, por exemplo, navegar na internet, nas redes sociais e comer umas bolachinhas ou a ver televisão, zapeando por centenas de canais sem se fixar num determinado programa, filme ou documentário.

É caso para perguntar: então o que não é atraente no que mais nos satisfaz física e mentalmente? É a necessidade do maior envolvimento inicial. As actividades mais recompensadoras são mais intimidantes no início, custam mais a começar e parecem ser mais complexas. Para se ir ao ginásio ou dar um passeio num bonito jardim é necessária mais energia inicial do que para nos sentarmos no sofá ou navegar nas redes sociais.

Que tal ir correr ou nadar um pouco? Tenho que equipar-me, que ir andando, que ter força de vontade para começar mesmo… e depois de tomar um banho… é mais fácil ir ver televisão ou para a internet. Muitas vezes as pessoas escolhem o que momentaneamente é mais simples e agradável, porque tem menos custos de mudança.

Há um truque, no entanto, para evitar este estado de coisas. É ter rotinas, fazer o que gostamos nos mesmos dias da semana, nos mesmos horários e num local ou contexto que o facilite; por exemplo, ter aulas de música perto de casa ou a caminho do local de trabalho e não na melhor escola do país, mas que fica do outro lado da cidade.