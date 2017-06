Sebastião sabe pouco

Não se pode comparar Sebastião Pereira, pseudónimo do jornalista do ‘El Mundo’ que escreveu sobre Pedrógão Grande, com Miguel Abrantes, pseudónimo do bloguer que defendia José Sócrates.Para já, que se saiba, julgo que o ‘El Mundo’ não é subsidiado por dinheiro que um Primeiro-Ministro recebeu em subornos.Depois, Abrantes conhecia bem a política portuguesa. Já Pereira, não percebe nada disto. Achar que Costa tem a carreira em perigo só porque morreram 64 pessoas, é não conhecer a sua tenacidade.Houvesse um holocausto nuclear e sobreviviam a proverbial barata e o nosso PM. Que, imediatamente, trataria de culpar a barata pela destruição.