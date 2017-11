Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seca: curto e longo prazo

Primeiros a sentir a seca são sempre os agricultores.

Por Assunção Cristas | 00:30

Em abril passado, quando visitei a Ovibeja, já por todo o Alentejo se tinha percebido que o Governo estava atrasado em assumir o problema e encontrar respostas imediatas. Os primeiros a sentir a seca são sempre os agricultores: faltam pastagens, falta água, é preciso dar de comer "à mão" e tratar do abeberamento animal. Os custos sobem e as receitas desaparecem.



Na altura desafiei o Governo a dar atenção à agricultura e o Ministro a adotar imediatamente um conjunto de medidas usadas no passado. Fez pouco ou nada e muito tarde, com muito anúncio e propaganda de medidas que nada têm de excecional.



De então para cá as condições foram-se deteriorando e sinalizamos a falta de ação pronta do Governo: a seca começou a afetar as casas de muitos portugueses, em particular no interior do país, as barragens passaram para níveis mínimos (como a de Fagilde, em Mangualde, que visitei esta semana) e é necessário recorrer a camiões-cisterna de água.



O Governo lançou uma campanha para a poupar água. Tudo isto vem tarde. O Governo repete o padrão.



No CDS entendemos que é preciso tratar do imediato e do curto prazo – apresentámos ao longo destes meses várias medidas e propusemos no Orçamento a criação de um fundo de emergência para a seca. Mas é também essencial tratar do médio e do longo prazo: as alterações climáticas estão aí e o nosso clima vai ser mais seco e mais quente.



Se hoje a água já é preciosa, nos próximos anos será ainda mais. Trataremos de exigir o cumprimento do que já está planeado e trazer novas ideias e novas propostas.



Legionella leva cinco vidas

Numa semana as vítimas mortais da legionella passaram de duas para cinco. O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, pediu desculpa – antes assim – mas não foi capaz de duas coisas essenciais: i) explicar o que se passou; ii) garantir que tudo está controlado em todo o país. Pior, depois de no dia 7 ter dito que a legionella estava a passar, morreu mais uma pessoa e mais casos apareceram. Não dá confiança nem segurança.



Primeiro-ministro sem caráter

António Costa não é capaz de assumir por sua iniciativa uma responsabilidade: dos incêndios de Pedrógão ao roubo de Tancos, dos fogos de outubro à legionella, passando por episódios de outra dimensão, mas igualmente reveladores, como o jantar no Panteão Nacional. Já sabíamos do seu habilidoso contorcionismo e do difícil relacionamento com a verdade, nestes casos revelou ainda pior: falta de caráter.



Parabéns à seleção nacional

A Seleção Nacional está de parabéns. Os jogos solidários para com as vítimas dos incêndios foram um gesto merecedor do nosso mais forte aplauso. De acordo com a FPF, a iniciativa angariou cerca de 700 mil euros para ajudar à reconstrução de casas de famílias nos concelhos afetados. Na terça-feira, em Leiria, assisti ao Portugal-EUA associando-me com todo o gosto a esta nobre iniciativa.



Taxa de Proteção Civil: extinção já!

Disse e escrevi por várias vezes que a taxa de proteção civil, que onera – e muito - os lisboetas é inconstitucional e inoportuna e por isso defendi a sua extinção. Ontem deu entrada na Câmara Municipal de Lisboa a proposta do CDS a determinar a extinção da taxa de proteção civil. À tarde, na primeira reunião regular da Assembleia Municipal, pude atestar o incómodo de todos os partidos políticos com esta taxa, à exceção do Partido Socialista de Fernando Medina.



A CML sempre assumiu a proteção civil, e bem, como uma das suas missões principais e por isso mesmo recolhe os impostos e contribuições em geral. Querer defender que só com uma taxa específica se conseguem prosseguir estas atribuições é falso e politicamente pobre. Acresce que esta taxa é, na nossa opinião, um verdadeiro imposto, como o Tribunal Constitucional já afirmou em relação a Gaia.



Neste momento, a pedido do Provedor de Justiça, o Tribunal irá pronunciar-se sobre Lisboa. Temos a oportunidade de a eliminar já!