Segurança benfiquista foi reforçada

Não deixa de ser estranho, tendo em conta o que se passou na última temporada, que no dérbi deste sábado o Sporting não seja parte interessada, mas que a importância dos leões na atribuição do título é capital, disso ninguém terá dúvidas há muito tempo.E só não é maior porque o FC Porto não conseguiu passar incólume na deslocação a Braga situação que alargou imenso a margem de segurança benfiquista na deslocação ao recinto do arquirrival. Podendo agora jogar com dois resultados – só a derrota, na presunção de que os portistas levam a melhor frente ao Feirense, deixa os dragões na liderança -, o candidato ao ‘tetra’ até pode, em função das dúvidas levantadas pelas questões físicas de Jonas, montar um esquema menos atrevido para o jogo de sábado.Porém, como não há nenhum desafio em Portugal como este, cada vez mais marcado pela carga emocional (e seria bom que não houvesse exageros!), e porque também está em causa o prestígio do leão, não ficaria mesmo nada surpreendido se a quatro jornadas do encerramento do campeonato, o topo da tabela ficasse entregue a dragões e águias.E a partir daí será campeão quem tiver maior estofo mental.