Sem estrela a cair do céu

O preto e branco está fora de moda e o leitor de DVD foi trucidado pela box.

Por Leonardo Ralha | 00:30

Ninguém irá aprender hoje e amanhã que um anjo ganha as asas sempre que um sino toca. Não só porque neste final de 2017 pode haver quem só associe a palavra ‘anjo’ a desfiles de lingerie, mas sobretudo porque ‘Do Céu Caiu uma Estrela’, o filme de Frank Capra que é um dos símbolos do Natal desde 1946, não encontrou lugar na grelha de nenhum dos muitos canais disponíveis nas televisões portuguesas.



É certo que na tarde de 25 passa ‘Música no Coração’ na RTP 1, tão certo quanto a morte, os impostos e o ‘Natal dos Hospitais’ na véspera, mas na madrugada da Consoada o Super-Homem de ‘O Homem de Aço’ competirá com ‘O Nome da Rosa’ (CMTV) e entretenimento avulso na SIC e na TVI.



Como o preto e branco está fora de moda e o leitor de DVD foi trucidado pela box, ninguém verá o George Bailey de James Stewart a ser salvo do suicídio pelo anjo Clarence na noite de Natal.



Se o herói de Capra acaba por revelar-se ‘o homem mais rico da cidade’, nós vamos ficando mais pobres.