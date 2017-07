Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sem pingos de vergonha

Por Paulo Fonte | 00:30

Agitando uma comovedora preocupação, o PSD exigiu saber o nome das vítimas da mortandade de Pedrógão Grande, a PGR fez-lhe a vontade e esvaziou a argumentação de um regime totalitário que esconde vítimas.



A referência de Chernobyl e dos números incertos vai ter mesmo de ficar guardada na gaveta.



Este triste capítulo só pôde ser possível devido ao silêncio de um Estado culpado por ajudar a construir uma teia feita de dúvidas e de teorias da conspiração que teria sido útil desmontar com outra rapidez.



Explicam os dicionários de forma sucinta o sentido da palavra respeito. Registam "um sentimento que nos impede de fazer ou dizer coisas desagradáveis a alguém" ou o "medo do que os outros podem pensar de nós".



Passado mais de um mês após a carnificina, os atropelos à dignidade sucedem-se. Ainda ninguém explicou, ninguém pediu desculpas, ninguém assumiu os erros. Enquanto isso, quem pretende regressar à cadeira do poder utiliza a dor alheia para fazer uma política rasteira.



Para lá desta chicana, a memória dos mortos e o sofrimento dos familiares mereciam o tal respeito tão afastado desta tragédia. Ao que parece, também ardeu nas chamas.