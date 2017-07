Só a EDP obtém uma poupança fiscal de 174 milhões de euros. Bizarro, não é?

Por Luís Campos Ferreira

Já aqui escrevi como considero chocante o abissal desequilíbrio existente entre as grandes empresas e os consumidores. A desprotecção destes face ao poder quase ilimitado daquelas é uma forma de ditadura da selvajaria capitalista sobre os cidadãos que os sucessivos governos não têm conseguido, ou querido, combater.O próprio Estado deixa-se capturar demasiadas vezes pelos interesses das grandes companhias. Basta lembrar as PPP cujo ónus do risco (e dos prejuízos) fica todo do lado do Estado (e dos contribuintes), ou as rendas astronómicas pagas a muitas dessas grandes empresas.Entre 2011 e 2014, durante o programa de assistência financeira, meteu-se alguma ordem na casa, renegociou-se contratos e cortou-se nas rendas, conseguindo-se poupanças significativas para o Estado. Foram passos positivos no sentido de repor algum equilíbrio e razoabilidade (e decência, já agora) nas relações entre o Estado e estas empresas. E hoje, como é? Com um governo socialista apoiado pelos partidos de esquerda, seria de esperar, no mínimo, que se fosse mais longe. Só que não.Ontem, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) revelou que o regime de reavaliação de activos das empresas que o governo lançou o ano passado – uma das medidas extraordinárias que ajudou a atingir a meta do défice – vai criar um rombo nas contas públicas de mais de 240 milhões de euros, quando as Finanças tinham previsto apenas um impacto de 63 milhões. Mas não fica por aqui.Com esta borla fiscal (as empresas aderentes pagam os impostos antecipadamente entre 2016 e 2018, mas depois pagam menos IRC nos oito anos seguintes), quem mais sai a ganhar são justamente as grandes empresas. Mais: apenas 5 grandes empresas absorveram 2/3 desta medida. E mais ainda: só a EDP obtém uma poupança fiscal de 174 milhões de euros. Bizarro, não é? Com a esquerda, é sempre a facturar.