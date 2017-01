Sempre de fora

As boas festas já lá vão, mas o cabaz de Natal da Concertação Social, com o acordo para o aumento do salário mínimo, tornou-se três semanas depois numa Caixa de Pandora na luta partidária. Sem o espírito confraternizador do Natal, tudo se complicou, e o Governo de António Costa vê em risco o entendimento que construiu. Saltemos as circunstâncias do acordo para o aumento do salário mínimo para 557 euros, com uma redução na Taxa Social Única (TSU) paga pelos empregadores. Fixemo-nos no pormenor do costume: a CGTP, gerida pelos comunistas, não assinou o acordo. Ficou fora, como sempre.A integração de todos os partidos parlamentares em compromissos governativos está a falhar. O PCP entrou no jogo da governação abrandando a conflitualidade laboral, mas não conhece outra forma de se afirmar na luta partidária. Não tem amanhã no desgoverno do tecido económico português. Em tempos desmobilizou a indústria e desafinou os serviços; agora parece querer acabar com as pequenas empresas, que sobrevivem a pagar salários mínimos, e com o setor da economia social. O PCP não quer só tirar Portugal do euro e mandar a dívida às urtigas. Quer pôr tudo no zero.