Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sempre, sempre ao lado do VAR

Problema não é do sistema mas sim de quem e como o utiliza.

Por António Magalhães | 00:30

O golo de Mateus que deu o empate ao Boavista no jogo com o Belenenses é um golpe duríssimo na eficácia e credibilidade do vídeo-árbitro. Mateus fez o golo em posição irregular que não precisava sequer de linha para ser confirmada.



O VAR ficou com o odioso do erro. Sou um acérrimo apologista do sistema e mesmo saindo defraudado com erros desta grandeza não deixo de assumir a minha militância. No entanto, perante falhas deste tipo (que só podem levar o Conselho de Arbitragem a reconhecer o percalço e a pedir desculpas, o que não sendo vergonha alguma não deixa de ser ingrato) não devemos culpar a ferramenta mas sim quem tem o privilégio de aplicá-la de acordo com as regras.



A evolução para que o VAR venha a ter papel cada vez mais interventivo no jogo e se transforme, inclusivamente, no árbitro principal será uma consequência lógica do progresso tecnológico e dos acertos e do desenvolvimento do sistema.



Mas este trajeto tem de ser feito de forma gradual não podendo, contudo, terminar na instituição do árbitro robô em campo, alguém que se limite a executar as ordens recebidas pelo ‘big brother’, com a indiferença e a insensibilidade dos autómatos.



Não. No relvado, terá sempre de estar alguém que entenda o futebol e que interprete as "nuances" emocionais inerentes a uma disputa. Se formos por aí, então estaremos a dar o primeiro passo para retirarmos, aos poucos, as componentes imprevisíveis do jogo que contribuem para a sua magia.



Caldas e a fantástica aventura de um herói do Oeste

Já sabemos que vamos ter um finalista inédito na Taça de Portugal. Desp. Aves e Caldas reclamarão esse estatuto. Ambos estão de parabéns porque nunca foram tão longe, mas é o Caldas que supera todas as expectativas e assume a pele de herói.