Para ser o maior é ir ficando mesmo… maior. Quando nos sentimos poderosos a mente e o corpo expandem-se, os braços ocupam mais espaço, as costas endireitam-se e o peito enche-se de ar. E sentimo-nos mais capazes. A linguagem corporal expansiva para exibir poder é típica do mundo animal. Os gorilas – e os homens, já agora – enchem o peito de ar para impressionar os adversários.Os cães e os gatos, as cobras, peixes, pássaros e outras espécies animais mostram poder através da postura física. Por exemplo, numa situação perigosa os gatos eriçam o pelo e andam de lado, dando a entender que são maiores do que o que de facto são. Em situações ameaçadoras é o ficar maior que está aliás na origem das expressões "é de ficar de cabelos em pé!" ou "não estejas a crescer para mim!". Quer ter mais poder? Fique maior.