Ser diferente do que fomos

A personalidade, a empatia ou a inteligência variam ao longo da vida.

Por Fernando Ilharco | 09.07.17

Ao contrário do que se pensou durante muito tempo, sabe-se hoje que a personalidade, a empatia ou a inteligência não são fixas ao longo da vida. Desenvolvendo-se uns aspectos mais numa idade do que noutras, tudo pode mudar.As provas da maleabilidade do cérebro têm-se acumulado. O cérebro não se desenvolve apenas na infância, mas ao longo da vida toda – assim seja necessário, assim lhe seja solicitado. Mesmo em idades avançadas pode haver criação de neurónios e de novos padrões neurais; quer dizer geração de novos conhecimentos e de novas capacidades. As pessoas não são fixas. Viver é mudar, viver pode ser mudar, a vida toda.O estudo mais longo sobre a personalidade humana não descobriu relações significativas entre o que uma pessoa é nos seus 14 anos de idade e o que ela é aos 77 anos. Contrariando a ideia da estabilidade da personalidade, geralmente aceite, esta investigação publicada na revista científica ‘Personality and Aging’, realizada por investigadores da Universidade de Edimburgo, defende que a personalidade na adolescência pode ser diferente da personalidade da idade adulta avançada.O estudo começou em 1950 na Escócia: 1208 jovens de 14 anos de idade responderam a um questionário de avaliação de personalidade. Foram avaliadas a autoconfiança, a perseverança, a estabilidade emocional, a ponderação/escrupulosidade, a originalidade e a vontade de aprender. Em 2012, os investigadores da Universidade de Edimburgo localizaram 635 dos adolescentes de 1950, agora com 77 anos de idade. Cerca de duas centenas aceitaram participar na nova investigação. Para surpresa dos investigadores não se descobriu uma relação estatisticamente significativa entre os resultados do estudo da personalidade dos adolescentes em 1950 e o modo como eles mesmos, familiares e amigos os classificavam agora em termos da sua maneira de ser. Eram personalidades diferentes.O estudo não estabelece leis, nem determina que seja sempre assim, mas indica claramente a possibilidade de a personalidade ir mudando ao longo da vida. Estes resultados são consistentes com outras investigações que sugerem que quanto mais vasto for o horizonte temporal, maiores podem ser as diferenças encontradas entre quem fomos e quem somos. E não é isso que tantas vezes sentimos? Olhamos uma velha fotografia, de há décadas, tínhamos cinco ou seis anos… Somos nós? Éramos nós, iguais e tão diferentes? Como o rio de Heraclito, o pensador da Grécia antiga, águas sempre diferentes num rio que é sempre o mesmo.