Ser mais influente

Por Fernando Ilharco | 00:30

Ser influente, conseguir que os outros concordem connosco e façam o que sugerimos é importante na vida social e profissional. E pode não ser assim tão difícil: ponha-se em boa forma física, treine para falar com a sua melhor voz grossa e garanta que, quando fala, fala bem; tudo isto ajuda.

Segundo o ‘Journal of Personality and Social Psychology’, quem quer ver a sua influência aumentar não se deve preocupar demasiado com a inteligência ou os conhecimentos. Deve antes preocupar-se com a sua forma física e ir para o ginásio. Pôr-se em boa forma, com um corpo bem tonificado e cheio de energia.

Em experiências realizadas nas universidades da Califórnia e do Oklahoma, nos Estados Unidos, assentes no visionamento de fotografias por voluntários, que não conheciam o objectivo da investigação, os homens fisicamente mais fortes nas fotografias foram considerados os mais influentes. O resultado foi confirmado numa segunda ronda de visionamentos em que os corpos dos homens mais fraquinhos foram tornados, através de Photoshop, os mais fortes. E esses homens, que antes eram considerados os menos influentes, foram depois considerados os mais influentes.

Barack Obama e a sua mulher, Michelle, não escondiam as idas diárias ao ginásio. Sarkozy, ex-presidente francês, deu ordens aos seus ministros para perderem peso e se porem em boa forma física. Vladimir Putin, o presidente russo, costuma aparecer nos media de tronco nu, a caçar, a pescar grandes peixes, a andar a cavalo ou de quimono a lutar judo.

A voz grossa também ajuda a influência. Parece ser uma indicação, nos homens, de níveis elevados de testosterona, a química dos comportamentos dominantes, da confiança e da agressividade. A voz grossa deverá fazer parte de um conjunto de aspectos onde estão também a força, o arrojo e a destreza.



Um estudo da Universidade da Geórgia (EUA), publicado na revista ‘Personality and Individual Diferences’, defende que a voz grossa resultaria de alterações nas cordas vocais, que por sua vez seriam desencadeadas por níveis altos de testosterona só possíveis de manter em sistemas imunitários fortes.



Numa perspectiva darwinista, defende-se que ao longo de milhares de anos pode ter-se formado um traço evolutivo que indique maiores probabilidades de sobrevivência aos filhos dos homens de voz grossa. A título de curiosidade, refira-se que desde os anos 1960 nas eleições presidenciais dos Estados Unidos ganhou sempre o candidato com a voz mais grossa.

À boa forma física e à voz o mais grossa possível, pode ainda juntar-se um outro aspecto: falar bem. Há milhares de anos que as capacidades oratórias são sinal de influência. Nem sempre é fácil, mas há uma solução: prepare-se e ensaie.