Ser outro

A personalidade de uma pessoa tende a mudar ao longo da vida.

Por Fernando Ilharco | 00:30

A personalidade na adolescência pode ser diferente da personalidade na idade adulta, conclui o estudo mais longo alguma vez de-senvolvido sobre o assunto, publicado na revista ‘Personality and Aging’.



A investigação, conduzida pela Universidade de Edimburgo, iniciou-se em 1950, quando mais de mil jovens de 14 anos foram avaliados em termos de personalidade – autoconfiança, perseverança, estabilidade emocional, etc... Há poucos anos, os investigadores localizaram seiscentos desses ‘jovens’, agora com 77 anos.



Cerca de duzentos aceitaram participar em novo estudo.



Para surpresa dos investigadores, a personalidade da maioria das pessoas estudadas não manifestava continuidade entre as suas características em 1950 e a sua personalidade atual, mais de sessenta anos depois.



Eram personalidades diferentes.