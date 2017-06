Ser solidário

Cerca de dez dias após a catástrofe de dimensões invulgares no decurso do incêndio na região do Pinhal Interior é imperativo enaltecer o papel dos profissionais no terreno e, em especial, pelos médicos.Após o desafio que lançámos, os médicos demonstraram de forma inequívoca a sua total disponibilidade para colaborar numa missão complexa de solidariedade nacional. Cerca de três centenas manifestaram a sua vontade em ajudar, incluindo os médicos militares. Com um objetivo nacional: resgatar a vida das pessoas e salvaguardar a dignidade e humanidade de todos aqueles que estão em sofrimento. A todos eles o nosso muito obrigado.Uma palavra especial de gratidão aos médicos de Medicina Legal que fizeram um trabalho notável em condições muito adversas, arriscando a própria vida. Em tempo recorde, identificaram as vítimas mortais desta tragédia, permitindo assim que as famílias afetadas pudessem iniciar o doloroso processo de luto.A Ordem dos Médicos renova as suas sentidas condolências às famílias das vítimas do incêndio e a sua total solidariedade neste momento que continua a ser de profunda dor.Continuamos atentos e disponíveis para ajudar as pessoas e o País.