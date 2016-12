Na passada semana, sob o protesto de mais de quatro centenas dos cerca de 1700 juízes portugueses, o Presidente da República promulgou a 1ª alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário. A referida alteração prevê a reativação dos 20 tribunais encerrados em 2014 e o alargamento das competências das secções de proximidade.O motivo da discordância dos magistrados prende-se com a competência atribuída ao juiz que preside ao tribunal de propor ao Conselho Superior da Magistratura (CSM) a reafetação de juízes a outro tribunal ou juízo da mesma comarca ou a afetação de processos a outro juiz.Tal reafetação de juízes e de processos tem como objetivo responder a necessidades pontuais e transitórias dos tribunais, segundo critérios gerais a definir pelo CSM, tendo em vista a eficiência do serviço de justiça, mas sem que tal possa implicar prejuízo sério para a vida pessoal ou familiar dos juízes em causa.Se me parece que a alteração nos termos em que está prevista, não fere o princípio constitucional da inamovibilidade dos juízes, ao exigir a sua concordância, a lei dissipa qualquer dúvida. Penso mesmo que, dentro de determinada circunscrição territorial, tal consentimento deveria ter sido dispensado.