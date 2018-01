Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete razões para a opção

Por David Justino | 00:30

Em política, entre vários requisitos conta o perfil do candidato e a sua capacidade de concretizar as propostas que defende. De pouco serve ter muitas ideias se não acreditarmos que o candidato é capaz de as desenvolver e executar. Invoco sete razões para apoiar Rui Rio.

1. Inspira confiança pelas convicções que demonstra e pela determinação de as respeitar.



2. Não tem questões mal resolvidas com o seu passado político. Está livre para olhar para o futuro.



3. Tem profissão e atividade profissional para além da política. Quando completou os seus três mandatos na CM Porto foi trabalhar como qualquer outro cidadão.



4. Tem hábitos de trabalho, metódico, estuda os dossiers e não fala do que não sabe.



5. Elevado sentido de serviço público, para quem o dinheiro dos cidadãos é ‘sagrado’. É-lhe reconhecida uma ética de responsabilidade inabalável.



6. Entende o poder como um meio para resolver o problema das pessoas e não como uma finalidade pessoal.



7. Demonstra elevada capacidade de liderança e sabe escolher as suas equipas.