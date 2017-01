Show off perigoso

No derradeiro discurso, o quase ex- -presidente dos EUA pouco referiu o próximo inquilino da Casa Branca. Mas Donald Trump esteve implícito – e muito – nos 50 minutos emotivos em que Obama olhou mais o futuro do que passou em revista o seu legado. Sobretudo quando afirmou que o radicalismo é uma ameaça à democracia americana.A intervenção de esperança do presidente democrata não demorou muito a esbarrar nas peculiaridades ideológicas e empresariais de Trump. Horas depois, numa conferência de imprensa com encenação e palmas ao estilo futebolístico, o presidente que toma posse dentro de pouco mais de uma semana enfrentou os jornalistas para voltar a atacar com violência as ‘secretas’ do país que vai liderar e para desmentir a CNN. O canal de notícias revelou que a Rússia dispõe de informações sobre alegadas perversões sexuais de Trump que, na prática, o transformariam numa marioneta de Moscovo.Ao colocar em causa a ‘inteligência’ americana e ao mandar calar – sem responder – o jornalista da CNN, Trump arrisca-se mesmo a dar razão a Obama. E a transformar o seu mandato numa efetiva ameaça à democracia.