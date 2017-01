‘Silêncio’ português

Tudo indica que Spencer Tracy continuará a ser o único ator a conquistar um Óscar por fazer de português. Foi na distante cerimónia de 1938 que a sua interpretação do pescador madeirense Manuel Fidélio, no drama ‘Lobos do Mar’, convenceu a Academia de Hollywood, que muito mais tarde premiou Jodie Foster pela lusodescendente Sarah Tobias de ‘Os Acusados’ (1988) e que no ano passado nomeou Mark Ruffalo por recriar o jornalista Michael Rezendes em ‘O Caso Spotlight’.Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson ficaram de fora das nomeações para os Globos de Ouro por ‘Silêncio’, no qual são padres jesuítas portugueses no Japão do século XVI, pelo que não devem ter muita esperança de serem nomeados para os Óscares. Mas através deles, e da perseverança do realizador Martin Scorsese, um episódio da História de Portugal será conhecido por milhões.Tal como as palavras ‘Deus’, ‘padre’ e ‘paraíso’, que da ocidental praia lusitana passaram ainda além da Taprobana, até chegarem a Nagasáqui.