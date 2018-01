Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sim a Pedro

Os tempos que se aproximam exigem vontade e fé. Ousadia e visão.

Por Fernando Seara | 00:30

A vida é feita de encontros e de partilhas. E a vida política também implica solidariedade e reconhecimento. Sensibilidade e personalidade. Fui autarca do segundo Município de Portugal – Sintra – durante doze anos.



Senti, em momentos bem complexos, a solidariedade efetiva de Pedro Santana Lopes. Que conheço desde os bancos da nossa Faculdade de Direito de Lisboa.



Em instantes politicamente difíceis, senti o amparo do Pedro e escutei a sua humanidade. Convivi com ele e tenho boa memória de decisões ontem partilhadas e hoje esquecidas e de atos políticos ontem assumidos e hoje ignorados. A vida é luta e não fuga.



Como sei que os tempos que se aproximam exigem vontade e fé. Ousadia e visão. E não esqueço nem o companheirismo do Pedro nas horas de angústia nem a sua solidariedade nos momentos de dor.



E também por essas razões, e sabendo que o presente é tão só uma ponte entre o passado que respeitamos e o futuro que ambicionamos, que digo sim a Pedro Santana Lopes.