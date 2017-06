OSIRESP tem os profissionais certos no departamento errado. Tem estupendos advogados a redigir contratos, mas tem péssimos técnicos, que nem conseguiriam sintonizar a TSF dentro das instalações da TSF.Claro que o sistema esteve à altura. A altura contratada é – e peço desculpa por usar jargão científico – ‘rasteirinha’. (Há rumores de uma cláusula que estipula que, em caso de incêndio, se comunique por sinais de fumo).O Governo está tramado, como sabe quem já tentou romper um contrato com a MEO ou a NOS. O SIRESP é uma operadora de telemóveis em ponto grande. Ou seja, ainda estamos no período de fidelização: 240 meses ou 240 mortos, o que vier primeiro.