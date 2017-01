No momento em que escrevo estas linhas, Trump pede a Deus que o ajude nas funções que acaba de assumir e eu peço a todos os deuses que nos ajudem, porque temo que vamos precisar.Gostaria de enganar-me, mas temo que a Administração Trump tenha as mais devastadoras consequências para a segurança global. Trump não tem ideologia a não ser a do excecionalíssimo americano levado ao extremo. O protecionismo que anuncia significa guerra e não apenas comercial. Relativamente à Europa é determinado pela agenda de Putin que visa a destruição da NATO e a anulação da UE.Trump pode até vir a entrar em conflito com a Rússia, mas entretanto ser-lhe-á instrumental.A vitória de Trump deve-se ao ressentimento popular com décadas de governação dominada pela ideologia neoliberal desreguladora ao serviço dos grandes interesses económicos em detrimento dos trabalhadores - é o que explica a recetividade de setores da sociedade americana, e também das europeias, a agentes populistas que prometem mudanças revolucionárias contra o sistema. Mas como se viu até pelo desconchavado discurso de Trump, não há plano revolucionário nenhum. Só voluntarismo anarquista. So help us God!