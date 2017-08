Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Só o melhor garante o palco dos milhões

Questão do acesso à Champions condimenta a eterna luta a três.

Por Mário Pereira | 00:30

O campeonato que arranca amanhã é uma promessa de emoções fortes. Há condimentos mais do que suficientes para fazer crer que a edição 2017/18 da Liga pode ser uma das mais picantes dos últimos tempos. Mas no caldeirão de uma poção que se quer mágica, há um ingrediente que se afirma: a questão do acesso à edição 2018/19 da Champions.



É que este ano, ao contrário do que tem acontecido nas últimas épocas, só o campeão garante acesso direto à milionária competição. Uma prova que troca presenças e vitórias por potes de ouro, enquanto promove e inflaciona putativas estrelas.



Nos tempos mais recentes tem havido dois poleiros para três galos, sendo que um deles, mesmo sem acesso direto, restringe a falha com uma espécie de prova oral em que tenta a aprovação. Desta vez não será assim. Só o campeão garante a entrada no baile.



O segundo classificado tem de passar duas pré-eliminatórias antes de dar o NIB ao tesoureiro da UEFA e o terceiro do pódio já nem entra nesta história.



Sem surpresa, Benfica, na miríade do ‘penta’, FC Porto e Sporting, na tentativa de resgate da glória ofuscada, são os eternos candidatos ao palco dos milhões. Suba o pano.



Chegar ao ‘penta’ é o novo desafio de Rui Vitória

Com a folha limpa desde a chegada à Luz, Rui Vitória tem largo crédito na gestão desportiva do futebol do Benfica. Em dois anos ganhou duas vezes o campeonato. E não falhou o desígnio do ‘tetra’, ambição suprema do presidente Luís Filipe Vieira. Esta almofada ampara qualquer foco de instabilidade provocado pelos sucessivos desaires de pré-época. E por isso a equipa de futebol do Benfica parte para a nova época com aspirações intactas no que toca à questão do título. Mesmo quando na defesa soam campainhas de alarme em desvario pela saída de três dos cinco elementos-chave do setor na época do ‘tetra’: Ederson, Nélson e Lindelof. Para já, a compensação está por fazer. O arranque de época, com o mercado ainda aberto, dirá o que é preciso fazer para ajustar o passo rumo ao ‘penta’.



Conceição: vale por si só para a mudança?

O que pode o FC Porto fazer este ano acima do que fez nas quatro épocas anteriores? E como fazê-lo sem reforços sonantes, como era hábito acontecer no Dragão? Sem eles, os olhos viram-se para a única grande novidade da época, o treinador. Depois dos falhanços de Fonseca, Lopetegui, Peseiro e Espírito Santo, Sérgio Conceição vale por si só para fazer a diferença? Se o conseguir, é de se lhe tirar o chapéu.



Liga regressa ao Algarve e estende mapa de norte a sul

Ao devolver o Portimonense à Liga, Vítor Oliveira, o ‘mestre das subidas’, estendeu o mapa do futebol primodivisionário. Com o Algarve de novo incluído, este é um verdadeiro campeonato nacional.



Terá a febre do chicote servido para alguma coisa?

Houve mais mudanças de treinadores na época passada, com o campeonato em curso, do que equipas concorrentes. O que é obra. Mas também sinal de desmazelo de quem manda. É aí que tudo começa.



Vídeo-árbitro muda o foco da discussão. ainda bem...

Com o vídeo-árbitro, deixa-se de discutir a legalidade dos lances para se debater o tempo que demora a conhecer-se a verdade desportiva. O que é claramente um ganho.



Jorge Jesus sem espaço para falhar

Terceiro ano, margem de tolerância abaixo de zero. Jorge Jesus dificilmente sobrevive a Bruno de Carvalho se o Sporting não for campeão. Mas se este cenário acontecer, a quem sobrevive Bruno de Carvalho?