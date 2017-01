Quando, em 13 de abril de 61, Salazar proclamou "Para Angola, rapidamente e em força", traçava o destino da descolonização, 14 anos mais tarde.É que, alheios ao fim da conceção patrimonial do Estado, que legitimara os Impérios, Salazar e Caetano conduziram a guerra das colónias - o Regime chamava-lhe do Ultramar -, numa atitude tão ultramontana que, chegados a 74, a guerra do Ultramar confundia-se com o Regime deposto, era o Regime deposto. E por isso, apeado o ditador, os graffitis que encheram o País ‘nem mais um soldado para as colónias’, não eram a expressão radical de um qualquer esquerdismo, mas a recusa do regime deposto e a profunda aspiração dos pais e mães desta Terra, que não se revendo no destino imperial, forjado, bem tardiamente, nos finais de oitocentos, abominavam ver os filhos morrer nas Angolas e nos Moçambiques.Podia ter sido diferente, se, década de sessenta fora, tivessem sido procuradas vias de uma independência que salvaguardasse os interesses dos portugueses radicados nas colónias. Mas não foi assim.Soares nunca me foi simpático e Lusaka está longe de ser um exemplo. Mas imputar-lhe as dores da descolonização é ler a História com olhos vesgos.