Soares é fixe!

E eu, que nunca fui um dos seus adoradores, embora lhe admirasse as qualidades e, até, os defeitos, vejo-o partir com mágoa. Que descanse em Paz! E foi preso várias vezes, foi degredado, foi exilado, foi construtor de conhecimentos que lhe permitiram ser protagonista essencial na formação do novo Portugal. E julgo que o seu carisma resultava dessa característica peculiar: ser um político culto.Tal como Cunhal, Sá Carneiro, Freitas do Amaral. Se hoje olharmos as fileiras da frente da nossa política caseira, é aterradora a multidão de ‘sábios incultos’, obscenamente especialistas e ignorantes no que respeita ao conhecimento da natureza dos valores do humanismo, da liberdade, do respeito pela diferença.E eu, que nunca fui um dos seus adoradores, embora lhe admirasse as qualidades e, até, os defeitos, vejo-o partir com mágoa. Que descanse em Paz!

Nesta hora em que parte um dos homens, a par de Salazar, que marcam a História do séc. XX, pouco importa saber quem o idolatrava, quem o odiava, quem nele votou ou contra ele votou.Pouco importa a pequena historieta sobre a vida de uma figura que foi motor da transformação do Portugal arcaico, fechado, cinzento, encerrado sobre si durante meio século, noutro País, nascido com o 25 de Abril, de portas abertas, de pensamentos livres, de democracia, onde assegurar o direito à diferença é tão crucial como defender o direito à liberdade de todos. Soares polarizou, devido à sua personalidade e formação, tudo o que de melhor e de pior tem sido a construção do Estado democrático.Mas não é tempo para fazer a sua história, que, de certa forma, é também a história das nossas vidas. Porém, desde que se soube da sua morte, muitos têm sido os elogios fúnebres à sua obra e percurso existencial.Curiosamente, não ouvi nenhum que acentuasse uma das suas características principais como político. Era um homem culto! Não apenas no sentido académico e literário do saber mas por conseguir articulá-lo com o outro, como lhe chamava Camões, ‘saber de experiência feito’. Mário Soares foi tudo. Presidente, primeiro-ministro, ministro, eurodeputado, deputado.