Sobre os cadáveres

O silêncio (primeiro), a publicação de uma reportagem de Christiane Amanpour (conceituada jornalista de guerra da CNN) e, finalmente, a resposta seca mas emotiva à abertura de um processo por parte da ERC colocam Judite Sousa numa posição forte.Sim, a jornalista da TVI fez uma reportagem com um cadáver em fundo durante os terríveis incêndios de Pedrógão Grande. Estava a fazer o seu trabalho. Saiu do conforto da redação, foi para o terreno e fez o que qualquer jornalista habituado a cenários de destruição faria: ‘enquadrou’.Cadáveres também vimos em capas de jornais que se dizem ‘sérios’, nas imagens dos atentados de Londres e Paris. Enquadrados também, com jornalistas a mostrar a realidade por cruel e dura que seja.Judite fez o que tinha a fazer. Por muito que doa. Assim continue: isenta e profissional.