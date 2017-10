Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sócrates, o mãos-largas

A leitura da transcrição das escutas a envolver José Sócrates e os mais próximos traçam um retrato de uma maneira de ser e estar.

Por Paulo Fonte | 00:30

Ali está tudo espelhado, atente-se apenas numa perspetiva - o mãos-largas a partir do qual muitos gravitavam. Bastava um telefonema ou uma mensagem com um lancinante pedido para Sócrates abrir os cordões à bolsa.



E isto podia ser para a mãe, "depenadinha", " sem penas" ou a precisar de um casaquinho novo de 1200 euros porque os que guardava no armário já não a satisfaziam; para amigos e amigas com urgência momentânea; para a ex-mulher e namoradas.



Percebe-se uma relação muito desprendida com o dinheiro, não consentânea com um perfil de quem teve por missão dirigir o país.



Talvez também por isso se explique o rumo das políticas que deixaram Portugal a agonizar. Era gastar em perfeito descontrolo. E essa solta relação com o numerário leva a pensar que o dinheiro caía de tanto lado que contar os tostões nunca foi um problema.



Para os mais irredutíveis defensores, isso é a prova de que a fortuna era mesmo do amigo de infância. É que, acreditam de forma cínica, só um irresponsável podia ter essa conduta com os seus bens.