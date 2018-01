Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Solidariedade espanhola

Houve polémica com compras imobiliárias angolanas em Espanha?

Por Octávio Ribeiro | 00:31

Enquanto Portugal mostra a sua suposta superioridade moral, quase neocolonialista, face às leis e instituições angolanas, Espanha e França procuram ocupar o espaço vazio na caça aos milhões. Os nossos parceiros europeus - a começar pelo nosso vizinho grande, sempre à espreita para enfraquecer mais e mais este pequeno país que ousou desafiar a união ibérica - deitam para trás das costas os mais nobres princípios da União Europeia e lançam-se aos negócios com Angola como gato a bofe.



Os franceses na área dos petróleos, os espanhóis em tudo o que possa ser. Já foi levantada alguma polémica em torno de compras imobiliárias feitas por angolanos em Espanha? E por isso achamos que não existem? Onde foi tratado aos seus problemas oncológicos o ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos? Em Barcelona. Região onde a família dos Santos terá feito avultadíssimos investimentos na área do imobiliário.



O que espanhóis ou franceses nunca deixariam acontecer era que esses capitais estrangeiros chegassem aos seus territórios para dominar áreas estratégicas, como energia, telecomunicações ou comunicação social. Já quintas, prédios ou moradias com vista para o Mediterrâneo, que venham e comprem, dizem e dirão estes grandes Estados aqui ao lado.



Num momento em que Lisboa está sujeita a um estúpido braço de ferro com Luanda, por causa de um procurador português corrupto, que já confessou ter sido corrompido, mas não pelo ex-vice-presidente angolano, coarguido no processo, a diplomacia portuguesa deveria exigir, no mínimo, a solidariedade dos parceiros europeus.



E não este escândalo internacional, com espanhóis e franceses a tentar ocupar o nosso espaço histórico nas relações comerciais com Angola.