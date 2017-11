Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sombra chinesa

Pequim tirou tapete a Mugabe quando ditador mexeu nos interesses da china.

Por Alfredo Leite

A rebelião no Zimbabwe que afastou do poder o ditador Robert Mugabe pode, afinal, não ter sido só obra de militares revoltados com a corrupção alimentada pelo Zanu-PF, no poder.



A confusão político-militar que se instalou em Harare está a ser acompanhada atentamente em Pequim e há uma explicação para o nervosismo chinês.



O líder da rebelião, Constantino Chiwenga, esteve na China e reuniu com membros do governo dias antes do assalto ao poder, o que tem provocado especulações sobre o apoio chinês à revolta. Não seria de estranhar.



A China é o principal parceiro económico do Zimbabwe e apoia desde a década de 60 – na antiga Rodésia – a introdução de um regime maoista em oposição à influência da então União Soviética. Mas o pragmatismo chinês cedo percebeu que mais do que a ideologia seria a economia a ditar a influência e lançou investimentos avultados no país.



Até que em 2016 Mugabe avançou com legislação que previa a passagem para a alçada local do investimento estrangeiro, o que muito desagradou ao governo chinês. Esta espécie de nacionalização e o travão de Mugabe à transição política levou à desconfiança crescente de Pequim.



O resultado está à vista.