Sombra de pecado

Mário Centeno cometeu um erro ao pedir 2 bilhetes para o camarote presidencial do Estádio da Luz.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

O ministro até pode nunca ter tido algum envolvimento pessoal em assuntos relacionados com o Benfica ou com os seus dirigentes, mas arrisca-se a ficar sob suspeita sempre que haja decisões fiscais, ou outras, dependentes do seu ministério. Como o processo de isenção de IMI a uma empresa gerida pelos filhos de Vieira.



O email do filho do líder benfiquista para o pai indicia que houve intervenção para acelerar o processo.



É cunha para ato lícito, mas neste país em que tanta gente cria dificuldades para depois vender facilidades, é difícil acreditar em coincidências.