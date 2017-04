Somos todos trumpistas

A diferença que umas bombas fazem: depois de meses de histeria sobre o fascismo na América pela mão de Trump, parece que o ataque à Síria encheu o mundo de trumpistas (entusiastas ou apenas resignados). Anos de lamentações inconsequentes sobre as barbaridades na Síria tornam difícil a crítica a Trump por punir mais um acto repugnante de Bashar al-Assad. Logo Trump, que havia prometido não se meter nas confusões do mundo, em especial ali.George W. Bush também começou por se afirmar isolacionista. Mas acabou enfiado na maior intervenção desde a guerra do Vietname, por causa do 11 de Setembro. Bush teve de compreender que a posição dos EUA no mundo obriga a certas responsabilidades. O mesmo aconteceu a Trump.No caso da Síria, os problemas de Trump são os que resultam da lamentável situação no terreno deixada pelo antecessor. Apesar de ter estabelecido ‘linhas vermelhas’ que Assad não deveria ultrapassar, sob pena de os EUA se reservarem o direito de o atacar, Obama permitiu que elas fossem ultrapassadas de forma sistemática. Assad talvez tenha pensado que o mesmo aconteceria com Trump. Não aconteceu.É interessante que isto coloque Trump em colisão com a Rússia, ele que vive há anos sob a acusação de ser um títere de Putin. E é tanto mais interessante quanto foi a anterior incapacidade de Obama em responder a Assad que abriu as portas da Síria, da Crimeia e da Ucrânia à Rússia. Pelos vistos, é o seu suposto fantoche que lhe consegue fazer frente. Os europeus, então, mostraram-se os mais trumpistas de todos. Não admira: vivem em pânico com os delírios expansionistas de Putin.Mas, por muito consensual que tenha sido o ataque, ele não constitui só por si uma política externa. Tornar efectivas ‘linhas vermelhas’ não é mau. Resta saber como vai continuar um presidente cuja única coisa que prometia até há dias era ficar em casa.