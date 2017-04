O que tira credibilidade ao País, mais do que a subida das taxas de juro da dívida soberana, é esta falta de palavra que caracteriza a nossa classe política e os partidos que a apoiam. Veja-se a venda do Novo Banco. O Governo de Passos disse que era para vender. O Governo de Costa, apoiado pelo PCP e BE, continuou o processo de venda e arranjou um comprador. Na semana passada, explicou como as coisas se iam passar. Era um assunto arrumado.Eis senão quando... ontem, no Parlamento, o Bloco de Esquerda (recordo mais uma vez que apoia o Governo) vem apelar à nacionalização do Novo Banco! Como? Então não faz nem uma semana que o Governo disse que estava vendido aos americanos da Lone Star e a deputada Mariana Mortágua vem agora dizer que este é um tema que vai regressar ao Parlamento? Assim quem nos levará a sério? Quem confiará no Governo de Portugal para assuntos mais importantes como, por exemplo, a renegociação da dívida?Com esta espécie de aliados, António Costa bem pode já pedir aos portugueses a maioria absoluta. E até escusa de prometer que vai continuar a fazer acordos à esquerda... livra! É que assim nunca mais nos livramos da fama.