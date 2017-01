Portugal mudou com a primeira semana do ano. A 31 de Dezembro de 2016, andava tudo em festa: o governo sobrevivera aos seus parceiros de esquerda; o défice ia ser cumprido pela primeira vez desde Afonso Henriques; a economia crescia com um vigor inédito na Europa.Mas quando bateram as doze badaladas, todos se transformaram em abóboras. Marcelo, na fatal mensagem, exigia ‘crescimento’ e menos ‘dívida’. Os ‘analistas’, severos, ecoavam o Presidente como se todos tivessem vindo de Marte.E com os juros a trepar paredes, há ministros que apelam a Santo António, embora saibam que nem o santo nos vale com Trump na Casa Branca e as rotativas do BCE em repouso.O festim de ontem é a sopa azeda de hoje – e os portugueses, assustados com o futuro, perguntam quem ficará no barco quando a tripulação já salta borda fora. Descansem, portugueses. Como sempre, no barco ficaremos nós.