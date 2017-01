Sporting: uma questão de estrutura

Com muito Dost

Bas Dost continua a ser a boa notícia para os adeptos do Sporting, numa época em que estão a ter poucos motivos para sorrir. Quem diria que a saída de Slimani seria um mal menor na temporada do leão?



Volta, Fejsa...

O Benfica sofreu 8 golos nos últimos 4 jogos. São golos a mais para uma coincidência. Denominador comum: a ausência de Fejsa, como tampão à frente da defesa. Sem ele, os centrais de Rui Vitória parecem jogadores vulgares.

Ao fazer uma declaração tão definitiva como "ser campeão no Sporting é um ponto de honra para mim", Jorge Jesus balizou o seu destino. Não se pode dizer que seja, propriamente, uma fuga em frente. Mas a frase não deixa de ser um manifesto de compromisso, numa altura em que toda a época desportiva está seriamente comprometida.A verdade é que se há alguém em Portugal que sabe como se ‘fabrica’ um campeão, esse alguém é Jorge Jesus. Fê-lo por três vezes em seis anos na Luz. Bom ou mau (e pelos vistos é bom), deixou trabalho feito do outro lado da Segunda Circular. O que significa que a sua quase ‘jura de amor’ é tudo menos uma utopia. Jesus quer o Sporting, e o profundo sentido do seu discurso, na entrevista desta semana ao canal do clube, soa quase a recado interno: o Sporting tem de mostrar que também quer Jesus, não bastando para o provar as frases de circunstância do presidente. "É preciso criar uma estrutura na retaguarda da equipa que não abane ao primeiro percalço", pediu o técnico.Com a equipa a dez pontos da liderança e com dois rivais para deixar para trás (ou serão três, tendo em conta que também o Sp. Braga segue à frente na classificação?), ao Sporting resta lutar por um lugar na Champions. E avançar para a criação da tal estrutura de que Jesus fala, se é disso que realmente a equipa precisa. Só dessa forma será possível evitar que daqui por um ano estejamos a ouvir lamúrias, vindas de Alvalade, devido a erros de apito. Ou não é para evitar isto que servem as ‘estruturas’?O FC Porto não perde com o Estoril, no terreno desta equipa, desde 1978. Ou seja, nas últimas 13 vezes em que ali jogou. A verdade é que também só ganhou 6 desses jogos. E já agora, sabia que os dragões perderam por 8-1 no primeiro encontro com os canarinhos realizado na Amoreira?