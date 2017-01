E, sem fazer comparações abusivas, essa perversidade pode conduzir, no limite, a genocídios como o que foi autorizado pela lei nazi das "vidas sem valor vital". Todavia, o que nos preocupa é, sobretudo, a incógnita quanto ao comportamento futuro do Presidente Trump. Macaquear gestos de uma pessoa com deficiência é perverso, porque significa negar-lhe a humanidade.E, sem fazer comparações abusivas, essa perversidade pode conduzir, no limite, a genocídios como o que foi autorizado pela lei nazi das "vidas sem valor vital".

Donald Trump criou uma nova espécie de striptease, a que podemos chamar ‘streep trump’. Trata-se de um striptease psicológico, que nasceu na Gala dos Globos de Ouro, em que Meryl Streep, ao receber um prémio honorário de carreira, criticou os que usam o poder para ridicularizar e amesquinhar os mais fracos, sublinhando que a violência desencadeia violência.Além de grande atriz, Meryl Streep é um ser humano respeitado e admirado pelos colegas e pelo público, e formulou a crítica em tom civilizado, sem nomear o presidente eleito dos EUA. Porém, Trump compreendeu a mensagem, que se referia, entre outros, a um triste episódio de campanha, em que imitou um jornalista com deficiência, fazendo gestos ridículos.Donald Trump, a quem nunca terá ocorrido que a única saída decente para uma atitude desta natureza é pedir desculpas, lançou de imediato um ataque despropositado contra Meryl Streep, que deve encarnar os defeitos que ele mais abomina: é uma mulher inteligente, de espírito liberal, e não uma boneca fútil. Assim, Donald Trump disse que a atriz é muito sobrevalorizada.A reação "politicamente incorreta" de Trump corresponde a um striptease psicológico, retratando o que o autor intui que se aplica a si próprio. Se Trump se colocar à frente do espelho e perscrutar para além das aparências, concluirá que o muito sobrevalorizado é ele e não Meryl Streep. A sua vitória eleitoral (com menos três milhões de votos do que Hillary Clinton) não ilude a realidade cruel.