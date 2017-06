Substituições esgotadas

Quem vê jogos de futebol conhece aquele momento em que o jogador cai no relvado, lança um olhar resignado para o joelho, para os pés ou para os músculos da perna, e faz sinal para o banco. Não consegue continuar em campo e é bom que ponham alguém a aquecer de imediato - nesse caso ainda se sujeita à rábula do spray milagroso para ganhar um minuto e assegurar que o colega não entra "a frio" - ou que digam a um dos que já estão a fazer exercícios para tirar o fato de treino.O pior que lhe pode acontecer é que a equipa já tenha esgotado as substituições, deixando-lhe o dilema de decidir se permanece em campo, mesmo longe de estar em condições para isso, ou se deixa aos colegas o ónus de compensarem a ausência, num esforço desigual perante o adversário.Como se constatou nesta semana no Governo, e tantas vezes se vê nas empresas ou nas famílias, não são raras as vezes em que as substituições foram esgotadas ou nem houve hipótese de sentar suplentes no banco. Resta ao jogador levantar-se do relvado, ignorar o que se passa até ao limite de um possível que galga terreno ao improvável, e fingir que não é dor e exaustão a dor e exaustão que deveras sente.