Portugal e a Europa precisam com urgência de heróis que inspirem a refundação da Política e da cidadania livre, solidária e progressista. Super-Mário é um deles. Como Sá Carneiro e, a seu modo, o primeiro-ministro Cavaco Silva, Soares foi um "super-político". Não precisava de morrer para entrar na História.

Depois de milhares de elogios e declarações públicas, depois de centenas de artigos publicados na imprensa, depois de dezenas de reportagens biográficas televisivas, continua a ser irresistível voltar a Mário Soares. Ele é o grande herói da democracia portuguesa e da conquista da liberdade contra todas as espécies de ditadura (de direita, de esquerda ou militar).Com todos os defeitos que lhe apontemos (o que o tornou ainda mais humano), Soares é um ator magnético da nossa história – e tudo o que sobre ele se diga parece não chegar a satisfazer um sentimento de perda por um tempo grande da Política que se fechou. Um tempo grande de que fizeram parte outros heróis: em particular Francisco Sá Carneiro.Eles fizeram o Portugal livre e plural, democrático e europeu que somos. São personalidades que estão muito acima e felizmente para além dos partidos e das ideologias que representaram. Foram livres, muitas vezes polémicos, incompreendidos e incómodos; foram tantas vezes imperfeitos, mas sempre completos e combatentes por causas que valiam a pena.Os erros graves cometidos no processo da descolonização não são apagados pelo génio político que foi Mário Soares, mas também não chegam para diminuir o indelével papel que teve na formação de uma democracia multipartidária, não militarizada e de vocação humanista, europeísta e lusófona que é hoje Portugal. O país é-lhe devedor desse extraordinário legado. O facto de não ser isento de crítica (algumas vezes severa e justa) é também a consequência da liberdade que ajudou a fundar.