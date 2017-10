Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspense

A lógica de autoridade não está a pacificar a Catalunha.

Por F. Falcão-Machado | 00:30

Embora evite intervir, a Europa está atenta ao conflito catalão. A reação de Madrid aos propósitos de uma proclamação unilateral da independência da Catalunha foi radical: invocando o artigo 155 da Constituição espanhola, o primeiro-ministro Rajoy ordenou o reforço das forças de segurança na região, promoveu o sufoco da economia catalã e propôs o controlo da comunicação social local.



Prevê-se, além disso, que, obtendo a aprovação do Senado, Rajoy proíba os partidos independentistas e proceda à prisão dos respetivos líderes. Será tão punitiva mensagem suficiente para acalmar os ânimos? É a questão que a comunidade internacional agora levanta.



De facto, os observadores mais avisados reconhecem que a lógica de autoridade do Estado soberano parece não contribuir para pacificar a sociedade catalã. O que significaria que estamos perante um risco sistémico do regime monárquico e não perante uma mera sublevação regional. Soluções possíveis? Que o Tribunal Constitucional espanhol clarifique as variadas interpretações que surgiram do famigerado artigo 155 e que se realizem novas eleições na Catalunha para se apurar, finalmente, o que é que o povo catalão verdadeiramente pretende.